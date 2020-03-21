https://static.news.ru/photo/555a8b2e-6b62-11ea-b8e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Банк России готовит дополнительные меры поддержки финансового сектора и ипотечного кредитования в условиях распространения коронавируса. По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, в случае необходимости Центробанк готов расширить их, причём касаться они будут не только банков, но и микрофинансовых организаций.

Мы приняли решение по регуляторным послаблениям для банков. Это касается предприятий транспорта, туризма, малого бизнеса и людей, заболевших коронавирусом, — цитирует ТАСС Набиуллину.

Она также сообщила, что ипотечные ценные бумаги включены в ломбардный список, чтобы банки охотнее выдавали ипотеку с небольшим первоначальным взносом.

Как писал NEWS.ru, председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что в рамках мер по поддержке граждан и экономики в условиях распространения коронавируса банкам рекомендовано реструктурировать кредиты россиянам, которые заразились этой инфекцией. Гражданам нужно предоставить кредиторам официальное подтверждение наличия у них COVID-19. По словам премьер-министра, также будут расширены и программы рефинансирования по кредитам малого и среднего бизнеса, кредитные ставки снизят до 4%, будет поддержана доступность ипотеки и снизится регуляторно-надзорная нагрузка на финансовые организации. Особые усилия, как заверил Мишустин, будут направлены на обеспечение реального сектора экономики финансовыми ресурсами.