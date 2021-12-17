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ЦБ: переводы между счетами в разных банках могут стать бесплатными

16:22, 17 декабря 2021
ЦБ: переводы между счетами в разных банках могут стать бесплатными Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Переводы между собственными счетами клиента в разных банках могут стать бесплатными. Соответствующую инициативу рассматривает Центробанк России, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. По её мнению, отмена комиссии улучшит конкуренцию среди банков. Речь может идти о сумме перевода в пределах 1,4 млн рублей, передаёт РИА Новости.

Мы сейчас обсуждаем инициативу, чтобы в рамках, допустим, 1,4 млн, застрахованной суммы, переводы с собственного счёта на свой же счёт в другом банке были без комиссии, — сказала она.

По словам Набиуллиной, отмена комиссии улучшит конкуренцию среди банков, а также усилит трансмиссию денежно-кредитной политики.

Ранее сообщалось, что в пятницу ЦБ повысил ключевую ставку на один процентный пункт, до 8,5%. По данным регулятора, также допускается дальнейшее повышение ключевой ставки на ближайших заседаниях. Предполагается, что к концу 2022 года годовая инфляция снизится до 4–4,5% и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.

В Центробанке также отметили, что на данный момент инфляция складывается выше октябрьского прогноза: темпы роста потребительских цен в октябре — ноябре достигли максимума за последние шесть лет, а годовая инфляция увеличилась до 8,4% после 7,4% в сентябре. В декабре также повысились инфляционные ожидания населения, обновив максимум за пять лет.

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