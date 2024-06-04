ЦБ перенес пресс-конференцию по вопросу о ключевой ставке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центробанк объявил о переносе пресс-конференции, посвященной итогам заседания совета директоров по ключевой ставке, на 7 июня в 17:00, указано на сайте регулятора. Ранее мероприятие планировалось провести в 15:00. Причины переноса не уточняются.

На пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина прокомментирует денежно-кредитную политику. Кроме того, ожидается выступление заместителя председателя ЦБ Алексея Заботкина. Отмечается, что в этот же день запланирована пленарная сессия Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), на которой должен выступить президент Владимир Путин. Сессия с его участием состоится после 13:00.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков заявил, что ключевая ставка в России снизится не более чем на 0,5%. Парламентарий отметил, что итоговая ставка может составить около 15–15,5%. По его словам, снижение необходимо, чтобы двигаться, постепенно прощупывая ситуацию.

До этого стало известно, что курс рубля на Московской Бирже продолжил укрепляться по отношению к мировым валютам. Впервые с 30 января доллар опустился ниже 89 рублей. Евро упал до 96,66 рубля, китайский юань — до 12,23 рубля.

Финансовый аналитик Александр Разуваев посоветовал уже сейчас поменять иностранную валюту на рубли. В беседе с NEWS.ru эксперт отметил, что ситуация похожа на ту, которая была в 1995 году, когда рубль быстро укреплялся при высокой ставке.