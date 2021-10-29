ЦБ отозвал лицензию у самарского банка «Спутник»

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка «Спутник» из Самары. Ревизия касс подразделений банка выявила крупную недостачу наличных денег, сообщается в пресс-релизе регулятора.
По данным регулятора, банк полностью
В банк назначена временная администрация в соответствии с законодательством, на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» возложены обязательства по выплате страхового возмещения вкладчикам. По факту недостачи денежных средств возбуждены уголовные дела.
Ранее стало известно, что ЦБ отозвал лицензию у московского акционерного общества «Объединённый резервный банк» (Орбанк). Отмечается, что кредитная организация нарушала требования по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.