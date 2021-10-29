ЦБ отозвал лицензию у самарского банка «Спутник»

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка «Спутник» из Самары. Ревизия касс подразделений банка выявила крупную недостачу наличных денег, сообщается в пресс-релизе регулятора.

По данным регулятора, банк полностью утратил собственные средства, занижал величину необходимых резервов и завышал стоимость активов в учёте и отчётности, нарушал федеральные законы и нормативные акты Банка России, а также был вовлечён в проведение сомнительных валютно-обменных операций. Регулятор заявил, что в течение года к банку применялись меры, в частности, вводились ограничения на привлечение денежных средств вкладчиков.

В банк назначена временная администрация в соответствии с законодательством, на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» возложены обязательства по выплате страхового возмещения вкладчикам. По факту недостачи денежных средств возбуждены уголовные дела.

Ранее стало известно, что ЦБ отозвал лицензию у московского акционерного общества «Объединённый резервный банк» (Орбанк). Отмечается, что кредитная организация нарушала требования по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.