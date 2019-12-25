Первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов 25 декабря подписал приказы об отзыве лицензий у страховых компаний «Плато» (г. Москва), «Урал-Рецепт М» (г. Екатеринбург) и «Адвант-Страхование» (г. Санкт-Петербург).
Как
20 декабря лицензии лишилась и страховая компания «Аскомед».
Как писал NEWS.ru, Банк России отозвал лицензии на осуществление личного и имущественного страхования у московской страховой компании (СК) «Орбита». Компания теперь обязана прекратить деятельность и произвести выплаты по наступившим страховым случаям. Решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, а именно неоднократного нарушения требований финансовой устойчивости и платёжеспособности.
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