ЦБ отменит запрет на короткие продажи Центробанк России отменит запрет на короткие продажи с 1 июня

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Центробанк с 1 июня отменяет запрет на короткие продажи (продажа ценных бумаг, которыми торговец не владеет на момент продажи, то есть берет их в долг у брокера), говорится в сообщении регулятора. Также Банк России отменил запрет на покупку валюты на заёмные средства («с плечом»). При этом размер «кредитного плеча», который брокер может предоставить клиенту для совершения необеспеченных сделок с финансовыми инструментами, будет уменьшен. Эта мера будет действовать с 1 июня до 31 декабря 2022 года, она принимается для защиты клиентов.

Речь идёт о прекращении действия предписаний от 24 февраля № 018-38-4/1099 и 27 февраля № 018-38/1184. Решения приняты «в связи с уменьшением волатильности на финансовых рынках и для повышения ликвидности торгов».

Запреты на короткие продажи ценных бумаг и покупку валюты «с плечом» Центробанк ввёл в конце февраля. Такое решение регулятор принял после того, как российские индексы в моменте рухнули на 40–45%. Банк России таким образом хотел защитить права и законные интересы инвесторов.

Ранее Банк России объявил о смягчении процедуры проведения операций с наличной валютой. С 20 мая розничные банки могут без ограничений продавать гражданам любую наличную иностранную валюту, за исключением долларов США и евро.

16 мая Центробанк повысил лимит переводов за рубеж со счетов физлиц в российских банках с $10 тысяч до $50 тысяч в месяц. Уточняется, что физические лица, не являющиеся гражданами РФ, из дружественных стран могут осуществлять переводы с российских счетов за рубеж в рублях и валюте в размере заработной платы в случае, если у них имеются трудовые или гражданско-правовые договоры.