Банк России решил временно приостановить покупку иностранной валюты на внутреннем рынке для реализации механизма бюджетного правила. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.
Данное решение было принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти.
Оно распространяется как на регулярные покупки иностранной валюты, так и на реализацию покупок, отложенных в 2018 году, —
говоритсяв сообщении.
ЦБ не будет покупать иностранную валюту в течение 30 дней.
Как
Решение о возобновлении операций примут в соответствии с ситуацией на финансовом рынке в течение марта 2020 года.
Ранее экономисты дали прогноз по курсу рубля на март. Доллар может вернуться до уровня 2018 года и укрепиться на отметке 69 рублей, писал NEWS.ru.
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