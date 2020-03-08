https://static.news.ru/photo/55aa737a-61d3-11ea-8905-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Банк России решил временно приостановить покупку иностранной валюты на внутреннем рынке для реализации механизма бюджетного правила. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

Данное решение было принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти.

Оно распространяется как на регулярные покупки иностранной валюты, так и на реализацию покупок, отложенных в 2018 году, — говорится в сообщении.

ЦБ не будет покупать иностранную валюту в течение 30 дней.

Как пишет ТАСС, в соответствии с бюджетным правилом, Минфин ежемесячно покупает валюту на дополнительные доходы от продажи нефти дороже определённого уровня и направляет её в резервы.

Решение о возобновлении операций примут в соответствии с ситуацией на финансовом рынке в течение марта 2020 года.

Ранее экономисты дали прогноз по курсу рубля на март. Доллар может вернуться до уровня 2018 года и укрепиться на отметке 69 рублей, писал NEWS.ru.