ЦБ отказался переносить выплаты по кредитам из-за нерабочего месяца

В Центральном банке считают, что во время нерабочего месяца, установленного президентом РФ до 30 апреля, кредитные обязательства должны исполняться должниками в срок.
Банк России исходит из того, что обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на нерабочие дни, должны исполняться должниками в срок, предусмотренный договором, — говорится в сообщении регулятора.
Банк России также рассчитывает, что кредиторы будут «учитывать фактические возможности должника», наличие у него возможности дистанционного обслуживания и режим ограничительных мер, которые применяются в его регионе, если они могут повлиять на возможность клиента посетить офис.
Кредитным организациям ЦБ советует продолжать работать в режиме новогодних праздников и обеспечить функционирование всех дистанционных услуг.
В течение первой нерабочей недели в марте платежи по кредитам переносились на первый рабочий день, то есть на 6 апреля.
Ранее президент РФ Владимир Путин порекомендовал Банку России проанализировать расходы заёмщиков по ипотечным кредитам, не входящим в процентную ставку займа. Документ
Кроме того, президент попросил Банк России представить предложения по стимулирующему регулированию финансовых организаций для большей доступности ипотечных жилищных кредитов для россиян.
2 апреля, как писал NEWS.ru, Совет Федерации на внеочередном заседании одобрил закон о предоставлении кредитных каникул гражданам, индивидуальным предпринимателям и субъектам малого и среднего предпринимательства, пострадавшим из-за коронавируса.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен