ЦБ отказался переносить выплаты по кредитам из-за нерабочего месяца

https://static.news.ru/photo/33f03d4a-75a7-11ea-836f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Центральном банке считают, что во время нерабочего месяца, установленного президентом РФ до 30 апреля, кредитные обязательства должны исполняться должниками в срок.

Банк России исходит из того, что обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на нерабочие дни, должны исполняться должниками в срок, предусмотренный договором, — говорится в сообщении регулятора.

Банк России также рассчитывает, что кредиторы будут «учитывать фактические возможности должника», наличие у него возможности дистанционного обслуживания и режим ограничительных мер, которые применяются в его регионе, если они могут повлиять на возможность клиента посетить офис.

Кредитным организациям ЦБ советует продолжать работать в режиме новогодних праздников и обеспечить функционирование всех дистанционных услуг.

В течение первой нерабочей недели в марте платежи по кредитам переносились на первый рабочий день, то есть на 6 апреля.

Ранее президент РФ Владимир Путин порекомендовал Банку России проанализировать расходы заёмщиков по ипотечным кредитам, не входящим в процентную ставку займа. Документ опубликован на официальном сайте Кремля. Также Путин предложил ЦБ принять меры по снижению стоимости таких кредитов.

Кроме того, президент попросил Банк России представить предложения по стимулирующему регулированию финансовых организаций для большей доступности ипотечных жилищных кредитов для россиян.

2 апреля, как писал NEWS.ru, Совет Федерации на внеочередном заседании одобрил закон о предоставлении кредитных каникул гражданам, индивидуальным предпринимателям и субъектам малого и среднего предпринимательства, пострадавшим из-за коронавируса.