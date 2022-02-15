ЦБ осенью протестирует оплату цифровыми рублями товаров и услуг

Осенью в России начнётся тестирование функционала по оплате цифровыми рублями товаров и услуг, а также государственных платежей. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на информацию первого заместителя председателя Банка России Ольги Скоробогатовой.

По её словам, тестирования цифрового рубля в настоящее время начали те банки, которые были к этому готовы. В частности, три банка пилотной группы прошли техническое тестирование и подключились к цифровой платформе. Ещё два банка провели клиентские операции.

Клиенты этих организаций в мобильном приложении открыли кошельки на платформе цифрового рубля и обменяли наличные деньги на цифровые, а также совершили переводы между собой.

В ближайшее время ЦБ намерен провести тестовые операции с цифровым рублём с разным кругом участников отечественного рынка. По словам Скоробогатовой, это даст опыт, который в будущем позволит представлять различные сервисы и в различных сценариях.

Пилотная группа из 12 банков для тестирования платформы цифрового рубля была сформирована в июне 2021 года. Среди участников группы оказались ВТБ, Альфа-банк, Сбербанк, «Тинькофф», ПСБ и Газпромбанк.

В середине октября 2020 года была представлены концепция цифрового рубля. Он будет иметь форму уникального когда, хранящегося в электронном кошельке. Передача цифрового рубля от пользователя к пользователю станет проходить в виде перемещения кода из одного электронного кошелька в другой.