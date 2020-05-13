ЦБ ограничит эквайринговые комиссии для медуслуг

https://static.news.ru/photo/be90363e-951f-11ea-9df7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Совет директоров Банка России решил временно ограничить максимальную комиссию, которую банки берут за приём платёжных карт при оплате медицинских услуг.

С 1 июня по 30 сентября 2020 года максимальное значение эквайринговой комиссии при оплате медицинских услуг не должно превышать 1%, — говорится в пресс-релизе регулятора.

Это позволит медучреждениям снизить издержки на эквайринг более чем в 1,5 раза от текущего уровня.

Ранее NEWS.ru писал, что ЦБ РФ решил снизить с 15 апреля по 30 сентября 2020 года эквайринговые комиссии для онлайн-торговли до 1%. Такие комиссии банки берут во время использования платёжных карт при покупке.