ЦБ ограничил торги иностранными акциями ЦБ ограничил торги иностранными акциями, заблокированными международными организациями

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Банк России принял решение ограничить с 30 мая обращение на торгах иностранных ценных бумаг, заблокированных международными расчетно-клиринговыми организациями, за исключением ценных бумаг иностранных эмитентов, осуществляющих деятельность в России. Как сообщается на сайте регулятора, право собственности владельцев на такие ценные бумаги сохраняется. Организованные торги по ним возобновятся по мере снятия ограничений.

Решение направлено на защиту прав и интересов инвесторов и минимизацию их рисков, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что с 1 июня Центробанк отменяет запрет на так называемые короткие продажи ценных бумаг, которыми торговец не владеет на момент продажи и берет их в долг у брокера. Также Банк России отменил введённый в конце февраля запрет на покупку валюты на заёмные средства «в связи с уменьшением волатильности на финансовых рынках и для повышения ликвидности торгов».