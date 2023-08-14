ЦБ оценил риски для финансовой стабильности из-за падения рубля ЦБ заявил об отсутствии рисков для финансовой стабильности из-за падения рубля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банк России не видит угроз для финансовой стабильности на фоне того, как стоимость национальной валюты продолжает снижаться, сообщили в пресс-службе регулятора. По данным представителей ЦБ, которые приводит «Интерфакс», ситуация связана с несколькими факторами, в том числе с сокращением стоимостных объемов экспорта и активным ростом внутреннего спроса.

На сегодня угрозы финансовой стабильности нет, — сказали представители Центробанка.

В регуляторе заверили, что действия в рамках денежно-кредитной политики призваны удержать ситуацию под контролем, а также стабилизировать инфляцию на уровне 4%.

Ранее уже сообщалось, что курс доллара на Московской Бирже превысил отметку в 100 рублей впервые с марта 2022 года. Замглавы Центробанка Алексей Заботкин утверждал, что решающим фактором в вопросе ослабления национальной валюты является динамика импорта и экспорта. Теорию о связи динамики курса рубля со значительными капитальными операциями он назвал сомнительной. Отток капитала, по его словам, проявился бы в увеличении абсолютной величины сальдо финансового счета.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков также заверил, что россиян вообще не беспокоит ситуация с рублем, так как страна находится на пике развития в новейшей истории.