ЦБ обяжет банки возвращать похищенные мошенниками деньги за 30 дней

ЦБ России готовит пакет предложений для банков, согласно которому кредиторов обяжут возвращать похищенные мошенниками средства в течение 30 дней. По данным Центробанка, организации вернули менее 7% утраченных средств, передаёт РБК.

Поправки в 161-ФЗ «О национальной платежной системе» предусматривают , что при установлении факта денежного перевода без согласия клиента банк должен будет вернуть ему деньги в течение 30 дней. Если мера вступит в силу, то средства клиентов финорганизаций будут более защищены.

Ранее Центробанк заявил о том, что активность телефонных мошенников в России с конца февраля сократилась почти в пять раз. В ЦБ пояснили, что в период с начала 2022 года была инициирована блокировка свыше 80 тысяч телефонных номеров, которые используются преступниками.



