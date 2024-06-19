ЦБ раскрыл смысл жесткой денежной политики ЦБ: жесткие денежно-кредитные условия необходимо продлить

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для снижения инфляции потребуется более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в апреле, сообщил Банк России. Денежно-кредитная политика, которая проводится сейчас, ограничит избыточное расширение внутреннего спроса и его проинфляционные последствия, уточнили представители регулятора.

В пресс-службе также отметили, что в мае заметно ускорился текущий рост потребительских цен — они выросли на 0,74%, тогда как в апреле показатель составлял 0,50%. На общий индекс потребительских цен сильно повлияла динамика стоимости услуг туризма и пассажирского транспорта.

С поправкой на сезонность в годовом выражении месячный прирост цен увеличился до 10,6%. Текущий рост общего ИПЦ в мае приблизился к темпам III квартала 2023 года и был заметно выше наблюдавшегося в январе — апреле текущего года. Годовая инфляция возросла и составила 8,30%, текущие темпы роста цен значительно опережали прошлогодние, отметили в Банке России.

Ранее директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов заявил, что снижение ключевой ставки в условиях перегрева экономики и ускоряющейся инфляции не приведет к удешевлению кредитов и снижению ставок. Это даст обратный эффект.