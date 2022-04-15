ЦБ объяснил россиянам, как зачислять средства в рублях на зарубежные счета

Граждане России могут перечислять денежные средства в рублях на свои рублёвые счета, открытые в зарубежных банках. В дальнейшем их можно конвертировать в валюту. При этом запрет на перевод иностранной валюты на зарубежные счета, введённый с 1 марта текущего года, продолжает действовать. Об этом сообщил Банк России.

Запрет не распространяется на случаи зачисления резидентами денежных средств в рублях на свои банковские счета (вклады) в рублях, открытые в иностранных банках, в том числе на случаи последующей конвертации рублей, поступивших на указанные счета, в иностранную валюту и ее зачисления на банковские счета (вклады) резидентов в иностранной валюте, открытые в иностранных банках, — говорится в документе регулятора.

Ранее сообщалось, что Банк России установил новые пороги по суммам переводов средств за рубеж для граждан до 1 октября. В течение календарного месяца граждане имеют право перевести за пределы России на свой счёт или счёт другого физлица не более $10 тысяч или их эквивалент в другой валюте. Через компании, оказывающие услуги по переводу денежных средств без открытия счёта, можно перевести в месяц не более $5 тысяч или их эквивалент в другой валюте.

Ранее Банк России запретил банкам проводить денежные переводы из России за рубеж гражданам стран, объявивших о санкциях против России. Тогда сообщалось, что физлицам и юрлицам из 43 стран, включая такие страны, как Великобритания и Германия, запрещено отправлять деньги с банковских счетов на счета за рубежом. Нерезиденты из других стран, в свою очередь, не смогут переводить за рубеж больше $5 тысяч в месяц.