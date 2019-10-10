https://static.news.ru/photo/320cca87-ef05-4bab-8378-d9f1c4be3ab2_660.jpg Фото: globallookpress

Центробанк рассмотрел вопрос об отрицательных ставках в отношении депозитов компаний в евро. Теперь, по словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, этот же вопрос, но в отношении физических лиц, Банк России планирует обсудить с участниками рынка.

Она подчеркнула, что тема будет находиться в проработке в ближайшее время. В связи с этим Набиуллина призвала не делать скоропалительных выводов по изменению законодательства.

Согласно заявлению главы ЦБ, банкам становится невыгодно работать с евро, в том числе, из-за отрицательных ставок в мире. Для организаций это означает в лучшем случае отсутствие прибыли.

На данный момент некоторые российские банки прекратили принимать розничные вклады в евро. Среди таких организаций Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, банк «ФК Открытие» и Райффайзенбанк, передаёт « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что Центробанк ведёт диалог со Сбербанком по быстрым платежам. Кредитная организация начала работу по присоединению к этой системе, сообщила Набиуллина.