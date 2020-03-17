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Центробанк и правительство объявили о принятии оперативных мер против экономического влияния коронавируса и волатильности на глобальных финансовых и сырьевых рынках. Введённые меры поддержки должны минимизировать последствия этих факторов для населения и экономики страны.

Правительство и Банк России уже приняли ряд мер, которые обеспечили стабилизацию российского финансового рынка в период повышенной волатильности с 9 по 13 марта, — говорится в документе «О мерах по обеспечению устойчивости экономического развития», опубликованном на сайте правительства РФ.

Для обеспечения финансовой устойчивости уже принято решение об отсрочке взыскания налогов с предприятий, специализирующихся в сферах туризма и транспорта. Банкам дано указание о реструктуризации и пролонгации их кредитов. Поддержка будет оказана и предприятиям малого и среднего бизнеса.

Пакет реализуемых мер будет расширяться в случае необходимости, — говорится в заключении документа.

Как писал NEWS.ru, Банк России в рамках «упреждающих мер» продал валюту на внутреннем рынке с расчётами 13 марта на 3,7 млрд рублей. Это следует из данных ЦБ РФ. С расчётами 12 марта Центробанк продал валюту на 3,6 млрд рублей. Тем временем эксперты считают, что курс рубля может упасть до 100 единиц за доллар. Этот сценарий возможен, если цена нефти упадёт до $15–20 за баррель.