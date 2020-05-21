ЦБ не видит проблем для банковской системы в связи с кризисом

https://static.news.ru/photo/79aa23fa-5f4a-11ea-ae9b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов заявил, что банковская система страны за последние годы накопила хороший запас прочности. В ЦБ не видят препятствий для безболезненного прохождения кризиса, возникшего из-за коронавируса.

При этом важно не решать проблемы заёмщиков за счёт банков. Необходимо проводить реструктуризацию, при которой каждый возьмёт на себя часть обязательств. Банковская система в будущем позволит расти экономике, поэтому важно не получить «банки-зомби», передаёт РИА Новости.

Это не означает, что мы должны за счет банков теперь лечить какие-то другие отрасли экономики — это абсолютно неверный подход. Банки должны сохраниться, потому что банки — это депозиты наших граждан, — подчеркнул он.

Ранее NEWS.ru писал, что Банк России в условиях экономического кризиса на фоне эпидемии коронавируса видит запас для дальнейшего снижения своей ключевой ставки. Об этом заявил первый зампред регулятора Сергей Швецов.