Центробанк считает, что в динамике роста потребительского кредитования нет системных рисков, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. По её словам, в связи с этим Банк России не видит оснований для жёсткого регулирования.
При этом Набиуллина отметила, что речь идёт о возможном расширении арсенала средств контроля. Она подчеркнула, что рост потребкредитования не должен быть чрезмерным, передаёт
Как ранее писал News.ru, Набиуллина ответила на обвинения в том, что Банк России не включает печатный станок для поддержания экономического роста. По её словам, излишнее количество «дешёвых денег» окажет на экономику противоположный эффект.