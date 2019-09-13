https://static.news.ru/photo/dcbc368a-d61b-11e9-9808-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Центробанк считает, что в динамике роста потребительского кредитования нет системных рисков, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. По её словам, в связи с этим Банк России не видит оснований для жёсткого регулирования.

При этом Набиуллина отметила, что речь идёт о возможном расширении арсенала средств контроля. Она подчеркнула, что рост потребкредитования не должен быть чрезмерным, передаёт ТАСС .

Как ранее писал News.ru, Набиуллина ответила на обвинения в том, что Банк России не включает печатный станок для поддержания экономического роста. По её словам, излишнее количество «дешёвых денег» окажет на экономику противоположный эффект.