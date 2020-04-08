ЦБ назвал срок острейшей фазы влияния коронавируса на экономику мира

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Россияне потратили на товары и услуги с 30 марта по 5 апреля 2020 года на 22,9% меньше, чем на предыдущей неделе. Повышенный спрос сохранился на продукты питания, медикаменты и алкогольные напитки, заявили сотрудники лаборатории Сбербанка по анализу и обработке больших данных «СберДанные».

Вторую неделю подряд отмечается всплеск расходов в категории «Винные магазины» (+31% г/г), причём без характерной внутринедельной сезонности, — говорится в сообщении ведомства. Также в указанный период фиксируется рост покупок в...