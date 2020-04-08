Экономика

ЦБ назвал срок острейшей фазы влияния коронавируса на экономику мира

16:57, 08 апреля 2020 57
Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Наиболее острая фаза влияния коронавируса на экономическую ситуацию в мире не превысит более двух кварталов, считают в Банке России.

Согласно бюллетеню ЦБ «О чём говорят тренды», тенденция зависит от особенностей распространения коронавирусной инфекции, совершенствования лечения заболевших и борьбы с COVID-2019.

Как писал NEWS.ru, ранее руководитель департамента мировой экономики ВШЭ Игорь Макаров сообщил, что самые ощутимые экономические потери из-за эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 понесут сфера услуг, индивидуальные предприниматели, самозанятые и работающие за сдельную оплату.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях