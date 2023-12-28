«Перед лицом зла»: Захарова рассказала об исторической роли России Захарова заявила, что Россия встала перед лицом разрушительного зла

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия готова стать для мира своего рода «Ноевым ковчегом» с традиционным, нормальным обществом перед «лицом разрушительного зла», сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью автору проекта «Своих не бросаем» Марии Бутиной. По мнению дипломата, речь идет не только о событиях на фронте, но и о культуре.

Мы просто поняли, что это вот, наверное, последний исторический шанс, я не побоюсь этого слова, для цивилизации, для человечества не растерять все то накопленное, что тысячелетиями складывалось в копилку нашими предками... Я сейчас говорю не только об СВО как о событиях на фронте. Я говорю и о наших деятелях общественных, культуры, искусства. Которые встали, просто реально встали перед лицом этого разрушительного зла, — заявила она.

Ранее Захарова заявила, что руководство США жалуется на рост антисемитских, расистских и нацистских настроений, при этом само допускает марши сторонников нацистов перед резиденцией американского президента. По ее словам, организаторами этого марша являются последователи и соучастники украинских властей — сторонник организации «Правый сектор» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Роман Кашпур и активистка Наталья Шапоринская.