https://static.news.ru/photo/ded19f8a-69c5-11ea-8d7a-fa163e6e4271_660.jpg Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

Центробанк 19 марта начинает продажу иностранной валюты на внутреннем рынке из Фонда национального благосостояния. Связано это с продажей пакета акций Сбербанка российскому правительству. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

В ЦБ пояснили, что продажа валюты из ФНБ необходима «для оплаты приобретаемого пакета акций ПАО Сбербанк».

Как отметили в Банке России, регулятор также разработал механизм продаж, который поможет стабилизировать действие бюджетного правила при низких ценах на нефть и тем самым способствовать экономической и финансовой стабильности.

ЦБ рассчитал дополнительные продажи исходя из полного возмещения выпадающего предложения валюты на внутреннем рынке из-за снижения экспортной выручки от продажи нефти и природного газа при падении цен за баррель марки Urals ниже $25 США, — отметили в пресс-службе ЦБ.

При этом регулятор будет осуществлять эти операции в дополнение к стандартным операциям по продаже валюты из ФНБ на внутреннем рынке согласно бюджетному правилу.

18 марта президент России Владимир Путин подписал закон о приобретении кабмином 52,3% обыкновенных акций Сбербанка у Центробанка. Согласно закону, уже принятому Госдумой и одобренному Советом Федерации, реализация ценных бумаг Сбербанка пройдёт по рыночным правилам и по средним ценам облигаций за шесть полных календарных месяцев, предшествующих заключению первого договора купли-продажи. Сделка совершается за счёт ФНБ.

Как писал NEWS.ru, ранее в Сбербанке сообщили, что кредитная организация запустит переводы в Системе быстрых платежей в начале апреля.