ЦБ: на фоне санкций банки могут отказаться от валютных продуктов

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Российские кредиторы на фоне санкций могут отказаться от предложения клиентам валютных продуктов и сократить число валютных операций, говорится в сообщении ЦБ РФ. Регулятор объяснил это тем, что банки опасаются серьезных рисков.

После введения санкций против российского финансового сектора операции с валютой и для банков, и для граждан могут нести риски. Поэтому банки будут продолжать уменьшать объем своих валютных операций. Банки могут отказаться от предложения клиентам валютных продуктов, — говорится в сообщении.

Ранее ЦБ высказал намерение проверить банки, которые ввели комиссию по валютным счетам. Если регулятор обнаружит нарушения, то он примет надзорные меры.

Почвой для разбирательств послужил то, что накануне Тинькофф Банк ввел большую комиссию для валютных счетов. Она должна составить 12% годовых для счетов, на которых хранится более 1000 у. е. в валюте.