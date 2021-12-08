ЦБ может сделать каникулы по потребительским кредитам постоянными

ЦБ РФ подготовил поправки в действующее законодательство, согласно которым российские заёмщики смогут получить отсрочки по потребительским кредитам, если они оказались в трудной жизненной ситуации. Нововведения разработала рабочая группа экспертного совета по защите прав потребителей финансовых услуг при Центробанке России, пишут «Известия».

Заёмщик, имеющий потребительский кредит на срок не менее двух лет и попавший в тяжёлую жизненную ситуацию, сможет обратиться в банк для получения отсрочки платежей на три месяца. Это предусмотрено поправками, — говорится в сообщении.

Получить отсрочку по кредиту можно будет через портал госуслуг. Для этого будет необходимо подать соответствующие документы, а после получить ответ от банка. В случае одобрения человек получит некоторую отсрочку. Уточняется, что принять такие поправки запланировали до конца текущего года.

Стоит отметить, что подобная практика в России не является новой. В начале пандемии коронавируса отсрочки по кредитам предоставлялись также предпринимателям. Кроме того, такие же условия предлагались и для тех, кто выплачивает ипотеку. Механизм по итогам прошлогоднего локдауна был признан успешным.

Ранее сообщалось, что Объединённое кредитное бюро намерено дополнить кредитные истории россиян данными о рассрочках, которые покупатели получают в магазинах без договора займа. Ранее на проблему неучёта рассрочек как заёмных средств обращал внимание Центробанк.