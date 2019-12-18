https://static.news.ru/photo/ba24f606-226b-11ea-9bfc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Международные резервы России за неделю увеличились на $2,1 млрд и составили $548,7 млрд.

Как сообщил Банк России, увеличение резервов произошло в результате положительной переоценки и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила.

Международные резервы России состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (SDR), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Ранее NEWS.ru писал, что Россия в первом квартале 2019 года закупала золото в рекордных количествах. Резервы были увеличены на 145,5 тонны, что на 68% больше, чем за такой же период 2018 года. По мнению главы исследовательского отдела международной брокерской компании BullionVault Адриана Эша, для мира действия Москвы являются «плохим знаком».