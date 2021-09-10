ЦБ Китая начал скупать акции британских компаний

Китайский Центробанк начал в больших количествах скупать акции компаний из Великобритании, в том числе крупнейших по капитализации. Об этом сообщает The Sunday Telegraph.

ЦБ Китая на данный момент владеет акциями британских компаний на $17,1 млрд. В список входят среди прочих бумаги крупнейших нефтегазовых и горнорудных компаний, а также операторов сотовой связи.

Издание выдвинуло версию, что таким образом КНР пополняет свои золотовалютные резервы. Отмечается, что Китай в последнее время начал снижать свои вложения в доллар США и облигации, что беспокоит американские власти.

Ранее американский предприниматель Джордж Сорос назвал действия международной компании BlackRock Inc. трагической ошибкой из-за инвестирования организацией миллиардов долларов в китайскую экономику.

В дальнейшем руководство компании рискует потерять большую часть вложенных средств. Помимо этого, действия BlackRock Inc. могут также привести и к другим негативным последствиям, включая возможный ущерб интересам национальной безопасности США и иных демократических стран, подчеркнул бизнесмен.