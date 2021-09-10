ЦБ Китая начал скупать акции британских компаний

Китайский Центробанк начал в больших количествах скупать акции компаний из Великобритании, в том числе крупнейших по капитализации. Об этом сообщает The Sunday Telegraph.
ЦБ Китая на данный момент
Издание выдвинуло версию, что таким образом КНР пополняет свои золотовалютные резервы. Отмечается, что Китай в последнее время начал снижать свои вложения в доллар США и облигации, что беспокоит американские власти.
Ранее американский предприниматель Джордж Сорос назвал действия международной компании BlackRock Inc. трагической ошибкой из-за инвестирования организацией миллиардов долларов в китайскую экономику.
В дальнейшем руководство компании рискует потерять большую часть вложенных средств. Помимо этого, действия BlackRock Inc. могут также привести и к другим негативным последствиям, включая возможный ущерб интересам национальной безопасности США и иных демократических стран, подчеркнул бизнесмен.