ЦБ и Минфин примут меры в связи с санкциями США против госдолга РФ

https://static.news.ru/photo/fef65756-9e21-11eb-944b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Минфин России отреагировал на введение санкций США против российского госдолга. Ведомство будет размещать только новые выпуски облигаций федерального займа (ОФЗ), при этом доразмещение зарегистрированных ранее серий будет прекращено.

Санкции США против госдолга России вступят в силу 14 июня. Американским инвесторам будет запрещено вкладываться в долговые обязательства, выпущенные Центробанком, Фондом национального благосостояния (ФНБ) или Минфином. В последнем ведомстве уточнили, что могут взять паузу в проведении аукционов ОФЗ, чтобы обстановка на рынке стабилизировалась.

Минфин России внимательно отслеживает ситуацию на финансовых рынках, — цитирует сообщение министерства РИА Новости.

В Минфине добавили, что решения о необходимости проведения аукционов по размещению ОФЗ на первичном рынке в ближайшие недели будут приниматься с учётом рыночной конъюнктуры.

Как писал NEWS.ru, год назад доля иностранных вложений достигла исторического максимума и превысила треть от общих вложений в рублёвый госдолг: к 1 марта 2020 года она поднялась на 34,9%. Но затем в течение месяца доля нерезидентов упала до 31,7% и продолжила снижаться в течение всего года. Это происходило в связи с наращиванием заимствований государством среди внутренних игроков для фиксирования антикризисных расходов.