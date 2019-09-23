https://static.news.ru/photo/a4b3ed9e-d9c9-11e9-92e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Центробанк подготовил поправки в законопроект о категоризации инвесторов и предложил ограничить предельную сумму инвестиций для лиц, занимающихся данной деятельностью непрофессионально, до 50 тысяч рублей в год.

Регулятор предлагает разделить инвесторов на три категории вместо четырёх, изначально предусмотренных в проекте. Всех квалифицированных инвесторов ЦБ объединяет в одну группу, а неквалифицированных делит на простых и особо защищаемых. Ограничение в 50 тысяч рублей касается последней категории. Таким образом Банк РФ намерен защитить непрофессиональных участников фондового рынка от убытков.

Помимо этого, регулятор выступил с инициативой поднять более чем втрое планку для перехода особо защищаемых инвесторов в разряд простых. Авторы поправок к законопроекту полагают, что для доступа к более широкому кругу финансовых инструментов инвесторам необходимо накопить 1,4 млн рублей. Ранее в проекте был предусмотрен лимит в 400 тысяч рублей, сообщает РБК .

Ранее News.ru писал, что анонимный инвестор на Московской Бирже поставил крупную сумму на удорожание нефти в связи с ситуацией в Саудовской Аравии. Ставка оказалась рекордной в истории биржи.