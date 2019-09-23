Центробанк подготовил поправки в законопроект о категоризации инвесторов и предложил ограничить предельную сумму инвестиций для лиц, занимающихся данной деятельностью непрофессионально, до 50 тысяч рублей в год.
Регулятор предлагает разделить инвесторов на три категории вместо четырёх, изначально предусмотренных в проекте. Всех квалифицированных инвесторов ЦБ объединяет в одну группу, а неквалифицированных делит на простых и особо защищаемых. Ограничение в 50 тысяч рублей касается последней категории. Таким образом Банк РФ намерен защитить непрофессиональных участников фондового рынка от убытков.
Помимо этого, регулятор выступил с инициативой поднять более чем втрое планку для перехода особо защищаемых инвесторов в разряд простых. Авторы поправок к законопроекту полагают, что для доступа к более широкому кругу финансовых инструментов инвесторам необходимо накопить 1,4 млн рублей. Ранее в проекте был предусмотрен лимит в 400 тысяч рублей, сообщает
Ранее News.ru писал, что анонимный инвестор на Московской Бирже поставил крупную сумму на удорожание нефти в связи с ситуацией в Саудовской Аравии. Ставка оказалась рекордной в истории биржи.