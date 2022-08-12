ЦБ допустил повторение мирового экономического кризиса 2007–2008 годов

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Банк России опубликовал ряд прогнозных сценариев на ближайшие три года, и согласно одному из них, возможно повторение глобального экономического кризиса 2007–2008 годов. В ЦБ пояснили, что сценарий «Глобальный кризис» предполагает усиление фрагментации в мировой экономике. Торговля будет больше концентрироваться в региональных блоках, государства сосредоточатся на локализации производств.

На этом фоне одновременно может проявиться устойчиво высокая инфляция, которая повлечет рецессию в крупнейших экономиках мира, и усиление геополитической напряженности в мире, в том числе введение новых санкций против России.

Сочетание этих событий может усилить дисбалансы в мировой экономике и привести к новому глобальному финансовому и экономическому кризису, сопоставимому по масштабам с кризисом 2007–2008 годов, — говорится в публикации на сайте регулятора.

Для отечественной экономики такой сценарий обернется падением ВВП в 2023–2024 годах. Рост возможен только в 2025-м и составит около 1%. Годовая инфляция в 2023 году может вырасти до 13-16%. ЦБ придется существенно повысить ключевую ставку по сравнению с базовым сценарием и поддерживать ее на повышенном уровне, чтобы не допустить вторичных эффектов из-за роста инфляционных ожиданий и обеспечить возвращение инфляции к целевому показателю в 2025 году.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что причиной глобального продовольственного и энергетического кризиса стала антироссийская позиция Запада. Сначала были проигнорированы предложенные Россией гарантии безопасности, затем Москву обложили санкциями из-за военной операции на Украине.