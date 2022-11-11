ЦБ: 2022 год будет убыточным для российских банков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для российских банков 2022 год будет в целом убыточным, хотя отрицательный результат заметно сократился, заявил глава департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ РФ Александр Данилов. Он добавил, что регулятор намерен опубликовать финансовый результат банковского сектора по итогам года, а также, возможно, за более короткие период.

Отрицательный результат, он сократился (по итогам 10 месяцев — NEWS.ru), довольно прилично, — сказал Данилов.

При этом он выразил сомнения в том, что банковскому сектору удастся выйти в прибыль по итогам года.