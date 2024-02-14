Бывший завод Nissan в Петербурге вернули в собственность государства

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Бывший завод компании Nissan в Санкт-Петербурге был передан в собственность государства, заявил вице-президент по продажам и маркетингу компании «АвтоВАЗ» Дмитрий Костромин. Он напомнил, что АвтоВАЗ владел заводом с 2023 года, однако его «отдали обратно». Предполагается, что новым собственником завода стал государственный автомобильный и автомоторный институт (НАМИ).

[Автозавод] Санкт-Петербург, который пришел к нам в конце 2022-го, в 2023 году, сейчас, насколько вы знаете, мы его обратно отдали государству. Теперь это самостоятельная единица заводская, — заявил Костромин.

Собеседники РБК на автомобильном рынке отмечают, что смена собственника петербургского завода связана с необходимостью ухода от санкционных рисков. Предполагается, что АвтоВАЗ поможет перезапустить завод вместе с новым партнером — китайской компанией Cherry.

В дальнейшем завод может остаться в государственной собственности или же перейти китайскому производителю в оперативное управление. Представители НАМИ, АвтоВАЗа и самого предприятия пока не прокомментировали данную информацию.

Автомобильный эксперт Евгений Житнухин ранее заявил, что цены на машины в России могут вырасти на 20–40% в зависимости от комплектации. По его словам, это связано с дефицитом предложений на рынке автомобилей.