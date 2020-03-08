https://static.news.ru/photo/9630d714-61ff-11ea-bc70-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший топ-менеджер российского «Ашана» Алексей Жарков рассказал, что французский продовольственный ретейлер «Ашан» в России ежегодно терял около 2–3% оборота, или €80—100 млн, из-за коррупционных схем.

Как рассказал юрист РБК, коррупционные схемы были выявлены для примерно половины из сотни крупнейших поставщиков СТМ. В частности, менеджмент компании практиковал входные бонусы (плата, чтобы встать на полку ретейлера) в среднем 3–7 млн руб., а также запрещённые законом о торговле ретробонусы свыше 5%.

Информацию о действиях сотрудников Жарков направлял в службу безопасности ретейлера и головной офис во Франции. В результате его деятельность вызвала недовольство сотрудников компании, он стал получать угрозы здоровью и жизни.

В августе 2019 года юриста избили двое неизвестных в мотошлемах. Во время лечения в больнице из его кабинета исчезли все документы, связанные с работой.

Ранее NEWS.ru писал, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил закрепить в Конституции конфискацию имущества в качестве меры уголовного наказания. По его мнению, это могло бы стать хорошим средством сдерживания коррупции.