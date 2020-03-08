Бывший топ-менеджер российского «Ашана» Алексей Жарков рассказал, что французский продовольственный ретейлер «Ашан» в России ежегодно терял около 2–3% оборота, или €80—100 млн, из-за коррупционных схем.
Как
Информацию о действиях сотрудников Жарков направлял в службу безопасности ретейлера и головной офис во Франции. В результате его деятельность вызвала недовольство сотрудников компании, он стал получать угрозы здоровью и жизни.
В августе 2019 года юриста избили двое неизвестных в мотошлемах. Во время лечения в больнице из его кабинета исчезли все документы, связанные с работой.
Ранее NEWS.ru писал, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил закрепить в Конституции конфискацию имущества в качестве меры уголовного наказания. По его мнению, это могло бы стать хорошим средством сдерживания коррупции.
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