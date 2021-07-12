Экс-премьер Италии назвал самоубийством России отказ от поставок газа в ЕС

Бывший премьер-министр Италии Романо Проди считает, что Россия совершит большую ошибку, если остановит поставки газа в Европу. В интервью газете La Repubblica он пояснил, что Италия нуждается в газе, однако и Россия должна где-то сбывать свои ресурсы.

Если бы они перекрыли кран, им бы понадобилось много времени, чтобы снова его открыть. И для них это было бы самоубийством. Большие объекты не работают с выключателем, — заявил он.

По мнению экс-председателя Еврокомиссии, Италии срочно необходимы другие поставщики газа, в том числе в обход Америки, которая продаёт газ по высокой рыночной цене. Он предположил, что Италия могла бы обратиться к месторождениям газа в Адриатическом море, однако на их разработку уйдёт полтора года.

Ранее глава Федерального союза немецкой промышленности (BDI) Зигфрид Руссвурм заявил, что отрасль ожидает обвал в случае отказа от российских энергоресурсов. Введение эмбарго на газ поставит её в безвыходное положение.

Против эмбарго на поставки энергоресурсов из России также выступил бургомистр Гамбурга Петер Ченчер. По его словам, подобное решение нанесёт непоправимый вред немецкой экономике и при этом едва ли повлияет на действия РФ.

Член правления Ассоциации немецких профсоюзов Штефан Кёрцель считает, что эмбарго приведёт к серьёзным последствиям для экономики и социальной сферы не только в Германии, но и за её пределами. Австрийский канцлер Карл Нехаммер также заявил о том, что Австрия не поддерживает введение эмбарго на поставки нефти или газа из России в Европу. По его словам, страна сильно зависит от поставок российского газа.