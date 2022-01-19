Бывший депутат заявил о произволе при выплате зарплат бюджетникам

В регионах России есть произвол при выплате зарплат бюджетникам, из-за чего они уходят в частную сферу, сообщил экс-депутат Госдумы, вице-президент Конфедерации труда России Олег Шеин Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Он добавил, что правительство проигнорировало поручение президента вернуться к чётким правилам по заработной плате.

Говоря о проблемах в оплате труда, экс-депутат привёл в пример родную Астрахань, где из-за тяжёлых условий не хватает трети сотрудников скорой помощи.

Майские указы — это некая средняя величина на конкретной территории. На этом фоне ушлые начальники, оказавшись без единых федеральных стандартов по выплате заработной платы, начали выписывать себе совершенно сокрушительные премии, а также создавать себе ближний круг, которому также начали выписывать премии. <...> Работникам, которые могут отказаться из-под кнута голосовать за «Единую Россию», работать сверхурочно и собираются пользоваться трудовым законодательством, надбавки не выплачиваются, и эти работники покидают систему здравоохранения и уходят в частный бизнес. Как ни странно, в частном секторе трудовое право работает более системно, чем в секторе государственном! — сказал Шеин.

Экс-депутат отметил, что затраты на медицину и образование в перспективе окупаются. Он сослался на математическое исследование, исходя из которого дополнительные расходы в 2 трлн рублей на медицину принесут экономике около 12 трлн рублей прибыли. На неё влияют заболеваемость и преждевременная смертность людей трудоспособного возраста и их реальная продолжительность трудовой деятельности.

Ранее сообщалось, что в правительстве обсуждают меры по сокращению межрегионального разрыва в зарплатах работников бюджетной сферы. По сути речь идёт о повышении ставок сотрудникам госучреждений здравоохранения, образования, науки и культуры.