https://static.news.ru/photo/3cb5a990-e922-11e9-b82a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Госкомпания «ДОМ.РФ» объявила аукцион по продаже зданий и помещений в центре Москвы, которые ранее принадлежали Министерству экономического развития. Начальная цена продажи определена в 2,8 млрд рублей.

Как пишет РБК , речь идёт об объектах общей площадью 29,5 тыс. кв. м, расположенных на 1-й Тверской-Ямской и 1-й Брестской улицах, которые были в ведении Минэкономразвития до весны 2019 года. Как следует из аукционной документации, в лот вошёл комплекс зданий, выходящий главным фасадом на Триумфальную площадь.

Здания построены для Наркомата вооружений в 1938–1940 годах по проекту архитекторов Орлова и Чечулина.

Приём заявок на участие в тендере продлится до 6 ноября.

До конца года планируется объявить аукционы по продаже бывшего комплекса Минэкономразвития на Овчинниковской набережной, здания Минпромторга в Китайгородском проезде и помещений Минкомсвязи на Тверской улице.

Весной 2019 года премьер Дмитрий Медведев запретил раздавать бесплатно освободившиеся здания министерств. Все они будут проданы для компенсации затрат на переезд в небоскрёб «Москва-сити», купленный за 25 млрд рублей.

«ДОМ.РФ» получил полномочия по продаже зданий, освободившихся в рамках переезда Минэкономразвития, Минкомсвязи и Минпромторга в башню «IQ-квартал» в «Москва-Сити».

Как писал News.ru, почти все российские министерства переедут в деловой центр «Москва-Сити». Дислокация в одном месте большинства федеральных чиновников позволит оптимизировать эксплуатационные расходы, уверены в правительстве.