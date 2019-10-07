Госкомпания «ДОМ.РФ» объявила аукцион по продаже зданий и помещений в центре Москвы, которые ранее принадлежали Министерству экономического развития. Начальная цена продажи определена в 2,8 млрд рублей.
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Здания построены для Наркомата вооружений в 1938–1940 годах по проекту архитекторов Орлова и Чечулина.
Приём заявок на участие в тендере продлится до 6 ноября.
До конца года планируется объявить аукционы по продаже бывшего комплекса Минэкономразвития на Овчинниковской набережной, здания Минпромторга в Китайгородском проезде и помещений Минкомсвязи на Тверской улице.
Весной 2019 года премьер Дмитрий Медведев запретил раздавать бесплатно освободившиеся здания министерств. Все они будут проданы для компенсации затрат на переезд в небоскрёб «Москва-сити», купленный за 25 млрд рублей.
«ДОМ.РФ» получил полномочия по продаже зданий, освободившихся в рамках переезда Минэкономразвития, Минкомсвязи и Минпромторга в башню «IQ-квартал» в «Москва-Сити».
Как писал News.ru, почти все российские министерства переедут в деловой центр «Москва-Сити». Дислокация в одном месте большинства федеральных чиновников позволит оптимизировать эксплуатационные расходы, уверены в правительстве.
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