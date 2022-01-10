Бывшая сотрудница ПФР рассказала, за что семья может лишиться льгот

Бывшая сотрудница Пенсионного фонда России Ирина Сивакова рассказала, как выплачиваемые проценты по банковским вкладам могут повлиять на назначение пособия или предоставление семейных льгот. По её словам, семью могут лишить льгот, если размер дохода по вкладам окажется слишком высоким. Об этом она рассказала в своей группе «Юридические тонкости» в соцсети «ВКонтакте».

Сивакова привела в пример пособие на ребёнка в возрасте от 8 до 17 лет, выдача которого зависит от критериев малообеспеченной семьи, утверждённых в прошлом году.

Судя по ним, в пособии откажут, если члены семьи получают проценты по банковским вкладам на сумму свыше одного прожиточного минимума, — уточнила она.

Доход с процентов также имеет значение при назначении субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг и пособий на ребенка от трёх до семи лет. Эксперт уточнила, что в некоторых регионах, например в Волгоградской области, органы соцзащиты обязаны проверять наличие банковских вкладов, их размер и условия договора при установлении пособий ветеранам труда.

Ранее сообщалось, что для организации дополнительных выплат на детей в возрасте от 8 до 17 лет правительство России выделило малоимущим семьям почти 14 миллиардов рублей. Размер средней выплаты в среднем по стране составляет около 5,5 тысячи рублей.

Ежемесячные выплаты для неполных малообеспеченных семей были введены по инициативе президента России Владимира Путина с 1 июля 2021 года. Получать их могут как матери, так и отцы, являющиеся единственным родителем. Размер пособия составляет половину прожиточного минимума на ребёнка, установленного в регионе.