Бюджет России может недополучить около 335 млрд рублей

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Бюджет России в 2024–2026 годах может недополучить 335 млрд рублей, сообщает издание «Известия» со ссылкой на заключение Счетной палаты РФ. Основной причиной недостачи, согласно вердикту аналитиков, стало снижение поступлений в казну от НДС на товары и услуги. Ежегодно собираемость с данного налога учтена в бюджете на уровне 98,7%, однако эта цифра завышена, считают эксперты. Также существуют риски недопоступления от акцизов на алкоголь и табачную продукцию.

Согласно тексту заключения, общая сумма недостачи в 2024 году может составить 119,3 млрд рублей, и в дальнейшем она будет расти. Так, в 2025 году данный показатель увеличится до 129 млрд, а в 2026 году — до 151,7 млрд. Однако если учитывать отдельные поступления, то недостача снижается до 335 млрд рублей за все три года.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 16 октября, в Госдуме началась работа над проектом бюджета на будущий год. Так, расходы на военные нужды были увеличены почти в 2,5 раза. Оборонный бюджет составил 10,8 трлн рублей. На образование планируют направить 1,5 трлн рублей, а на решение общегосударственных вопросов — 2,1 трлн рублей. Общая сумма доходов государства составит около 35 трлн рублей, а расходов — около 36,6 трлн рублей.