Бюджет-2024: кому повысят пенсии, что с медициной, сколько потратят на СВО 16 октября Госдума начнёт рассматривать бюджет на ближайшие три года

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на 2024-й и плановые 2025-2026 годы. В нем впервые появилась статья, посвященная российским беспилотникам. Существенно растут траты на патриотическое воспитание. На что еще власти хотят увеличить расходы в следующем году, и что ради этого пойдет «под нож», рассказывает NEWS.ru.

Социальная политика

Здесь — необычно высокие дополнительные расходы в 2024 году. На социальную политику хотят добавить 425,7 млрд руб. к заложенным в предыдущем проекте бюджета 7,3 трлн млрд руб. Чиновники всегда подчеркивают, что бюджет России — в первую очередь социальный. Действительно, эти 7,7 с лишним трлн руб. составляют более 21% всех гострат в следующем году (36,7 трлн руб.).

Первоочередные дополнительные расходы связаны с военной тематикой. Так, на пенсии уволенным с военной и приравненной к ней службе в следующем году добавят 35,5 млрд руб., а в 2025 году — сразу 487,9 млрд руб., в 2026 году — 507,4 млрд руб. На соцподдержку граждан, потерявших жилье и имущество первой необходимости, либо тех, у кого оно было повреждено, в 2024 году добавят 20,2 млрд руб., в 2025−2026 годах — по 41,9 млрд руб. ежегодно.

На накопительно-ипотечную систему обеспечения жильем военнослужащих, число которых растет, в следующем году добавят 15,6 млрд руб., в 2025 году — 16,2 млрд рублей, в 2026-м — 16,8 млрд руб.

Выросли и расходы на ежегодную денежную выплату почетным донорам — таких людей в стране в последнее время тоже стало больше. Растет и материальное обеспечение специалистов ядерного оружейного комплекса. На это в 2024 году дополнительно выделяется 122 млн руб., в 2025-м — 467 млн руб. и сразу 1 млрд 155 млн руб. — в 2026-м.

На пребывание инвалидов в стационарах сложного протезирования в следующем году добавят 118 млн руб., в 2025-м — 109,6 млн руб., а в 2026-м — 78,5 млн руб. И еще по 143,7 млн ежегодно будут добавлять на реабилитацию и абилитацию инвалидов, в том числе детей.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Здравоохранение

Здесь государство существенно увеличило расходы на 2024 год по сравнению с планировавшимися ранее — на 109,2 млрд руб., до 1 трлн 620 млрд руб. Впрочем, это связано в том числе с 36 млрд руб., которые дополнительно выделили на компенсацию выпадающих доходов фонда ОМС, чтобы бесплатная медицина просто продолжила свое существование. Еще более 20 млрд руб. планируется дополнительно направить на выплаты медикам-военнослужащим.

Уже меньше добавят на грант Фонду «Круг добра», который занимается детьми с тяжелыми, в том числе орфанными заболеваниями. Организации дополнительно выплатят 11,3 млрд руб. На лекарства для таких детей — 8 млрд руб.

В то же время на 8,4 млрд руб. власти сократят траты в следующем году на модернизацию поликлиник и федльшерско-акушерских пунктов в регионах. И еще на 2,3 млрд порежут оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений.

Экология

Охрана окружающей среды — обычное направление, на которое власти готовы сокращать расходы. Но в этот раз траты на нее, напротив, резко вырастут с планировавшихся ранее на следующий год 319,3 млрд руб. сразу до 477,5 млрд руб. Правда, в значительной мере это будет сделано за счет предоставления субсидий российскому автопрому на компенсацию части затрат, связанных с выпуском и поддержкой машин с двигателями Евро-4, Евро-5 и выше.

В то же время уменьшат расходы на федеральный проект «Чистый воздух» в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. И в целом по стране будут ежегодно на 409 млн руб. в 2024-2026 году сокращать траты на обращение с твердыми коммунальными отходами. Еще одна деталь — 30 млн руб. перераспределят с проекта «Сохранение лесов» на закупки беспилотников.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Образование

На образование в 2024 году хотят потратить 1 трлн 546,6 млрд рублей. Это на 82 млрд больше, чем планировалось. Деньги в частности добавили на мероприятия, связанные с поддержкой сферы образования и молодежной политики на новых территориях. Только на эту цель из бюджета дополнительно выделят почти 50 млрд руб.

Еще 5 млрд руб. сверх прошлогоднего плана на 2024-й дадут Институту развития интернета, который распространят в сети «государственный контент, направленный на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей».

На проведение Всемирного фестиваля молодежи, «направленного на объединение молодежи мира вокруг общих традиционных ценностей ради справедливого мира и развитие международных партнерских отношений», в 2024 году добавят еще 4,5 млрд руб.

На развитие образовательных центров для молодежи «Арт-резиденция «Таврида», «Мастерская управления «Сенеж», Центр знаний «Машук» в 2024 году дополнительно выделят 3 млрд 157,8 млн руб. И в целом на мероприятия по молодежной политике в 2024 году найдут еще 2,7 млрд руб.

Впрочем, есть и более классические траты на образование — так, на поддержку дошкольного, общего и дополнительного образования детей, включая обеспечение их горячим питанием, и охрану образовательных учреждений, в 2024 году добавят еще 15,2 млрд руб.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фестиваль «Таврида.Арт»

Как будут принимать бюджет

Рассматривать проект бюджета на 2024-й и плановые периоды 2025-2026 годов в Госдуме начнут 16 октября, заявил ранее журналистам председатель бюджетного комитета нижней палаты Андрей Макаров. На первое заседание комитета придет лично министр финансов Антон Силуанов. Затем, в октябре-ноябре, пройдут три чтения в Госдуме, в рамках которых могут внести правки, а также заседание Совета Федерации. После этого закон подпишет президент.

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