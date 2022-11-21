«Было ожидаемо»: аналитик об увеличении нагрузки на нефтегазовую отрасль РФ Аналитик Разуваев назвал ожидаемым повышение налоговой нагрузки для нефтегазового сектора

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Увеличение нагрузки на нефтегазовый сектор было ожидаемо, заявил в беседе с NEWS.ru финансовый аналитик Александр Разуваев, комментируя подписание президентом Владимиром Путиным соответствующего закона. По его словам, у государства есть не так много способов «вынуть» природную ренту.

Первое — это дивиденды, что несомненно бы понравилось фондовому рынку, а второе — через налоги, что мы, собственно, сейчас и наблюдаем. Конечно, вывод средств через налоги, это достаточно плохо, но и времена сейчас не самые лучшие, а получая прямые налоговые поступления государству не надо ни с кем делиться, — заявил эксперт.

Говоря о сумме в 8 трлн рублей, указанной в законе, он пояснил, что она является прямым следствием консервативной бюджетной политики. Власти начали гораздо лучше контролировать государственные расходы. Если ценовая конъюнктура будет складываться наилучшим для России образом, то можно будет рассчитывать и на превышение нефтегазовых доходов в общем. Правда, это только при условии отсутствия глобальной рецессии и вытекающим из нее падением цен на нефть и на газ.

В любом случае, если у нас будут образовываться излишки, то их стоит направить на повышение капитализации отечественных компаний на фондовом рынке. России сейчас необходимо также поддержать рынок акций, так как это сбережения среднего класса, а когда ситуация нормализуется можно из этого предприятия выйти. В любом случае, это намного лучше, в нынешней ситуации, чем покупать иностранную валюту и ценные бумаги, — добавил Разуваев.

Президент Владимир Путин подписал закон о дополнительной налоговой нагрузке на газовые и нефтяные компании России. Документ предусматривает изъятие у «Газпрома» в 2023–2025 годах суммарно 1,8 трлн рублей. Кроме того, корректировка ставки при расчете НДПИ будет проведена на полгода раньше намеченного — с 1 января 2023 года. Суммарно поступления в бюджет от добычи полезных ископаемых увеличатся на 2 трлн рублей за три года.