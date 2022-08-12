Business Insider рассказал о состоянии российской экономики Business Insider: экономика России хорошо держится, несмотря на санкции

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Московский Кремль

Западные экономисты прогнозировали резкое падение экономики России, однако она очень хорошо держится, несмотря на масштабные санкции, пишет «ПолитРоссия» со ссылкой на текст аналитика новостного портала Business Insider Хуйленг Тан. Устойчивость РФ объяснили действиями Кремля по смягчению последствий торговых ограничений с помощью программ, которые поддерживают курс рубля и сохраняют рабочие места, сообщили в издании.

Хотя экономика России испытывала стресс во втором квартале, сокращение было намного меньше, чем ожидалось. Аналитики Bloomberg, опрошенные с марта по июль, предсказывали, что спад составит примерно 9-10%. Несмотря на масштабные санкции, экономика России держится лучше, чем ожидалось, — говорится в статье.

Аналитик добавил, что экспорт энергоносителей приносит России большой доход за счет глобального сокращения предложения на рынке, которое повышает цены на топливо. Более того, Международное энергетическое агентство сообщило, что Россия по-прежнему превосходит все ожидания по добыче нефти.

Ранее стало известно, что экономика России выйдет на плановый рост к 2023 году, а 2030-й станет прогрессировать в диапазоне 2,2–2,7%, что близко к докризисным целям (3%). Об этом говорится в «Контурах сценариев долгосрочного прогноза» до 2030 года, подготовленных Центром макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. Однако реализация такого сценария возможна, если Россия обеспечит критически важный импорт, выведет товары на новые рынки и обеспечит технологическое импортозамещение.