https://static.news.ru/photo/2d8b2c36-622d-11ea-bf64-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Nagle/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бумаги российских компаний 9 марта закрыли торги на Лондонской фондовой бирже ощутимым снижением, потеряв в цене от 7 до 22%.

Стоимость глобальных депозитарных расписок ЛУКОЙЛа опустилась на 22,13% — до $62,98, «Роснефти» — на 21,43%, до $4,53, НОВАТЭКа — на 19,96%, до $111,5. Бумаги «Газпрома» подешевели на 17% — до $4,55 доллара, «Газпром нефти» — на 16,88%, до $22,9.

Цена расписок «Норникеля» снизилась на 10,81% — до $28,89, бумаги «Северстали» подешевели на 7,91% — до $10,94, НЛМК — на 14,49%, до $14,93.

Бумаги ВТБ потеряли в стоимости 11,93%, достигнув $105, Сбербанка — 18,01%, до $10,61. Цена расписок TCS Group Holding, в которую входит Тинькофф Банк, опустилась на 17,18% — до $14,08.

Стоимость глобальных депозитарных расписок АФК «Система» подешевела на 15,31% — до 3,65$, а цена бумаг «Магнита» опустилась на 16,77% — до $8,35, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что биржи Соединённых Штатов открылись падением индексов. Акции компаний, занимающихся нефтью, подешевели на 14–26%. Бумаги компаний ExxonMobil и Chevron потеряли 14,69%, а Conocophillips — 26,64%. Американский индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 7%, до 2764,21 пункта, индекс высокотехнологичных организаций NASDAQ — на 6,86%, до 7987,44 пункта, а Dow Jones Industrial Average (DJIA) — на 7,23%, до 23994,77 пункта.

Нефтяные котировки 9 марта обрушились на 30% после того, как страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки, ни о продлении. Это означает её завершение 31 марта. Вслед за нефтью обвалился и курс рубля. По состоянию на 12:20 мск 9 марта 2020-го курс доллара составлял 74,05 рубля за единицу, евро — 84,27 рубля.

Стоимость фьючерсов на эталонную нефтяную смесь марки Brent c поставкой в мае упала к 07:31 мск 9 марта до $31,34 за баррель на бирже ICE в Лондоне. Апрельские фьючерсы светлой техасской нефти WTI упали в цене на 48,9% — до $27,72 за баррель.