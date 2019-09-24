https://static.news.ru/photo/34940d66-ded1-11e9-8a8d-fa163e074e61_660.jpg Тимати Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала букмекерскую контору за изображение в рекламе азартных игр рэпера Тимати. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

ФАС России наложила на ООО «Ф.О.Н.» административный штраф в размере 100 тысяч рублей за нарушение закона о рекламе, — цитирует сообщение АГН « Москва ».

Антимонопольное ведомство ранее выяснило, что на рекламных баннерах букмекерской конторы «Фонбет» компания разместила снимки рэпера Тимати, проигнорировав запрет на использование образов людей и животных в рекламе азартных игр.

ООО «Ф.О.Н.» было выдано предписание с требованием прекратить дальнейшее распространение ненадлежащей рекламы.

Как писал News.ru, ранее ФАС оштрафовала «Яндекс» на 100 тысяч рублей за ненадлежащую контекстную рекламу. Как сообщили в ведомстве, речь идёт о рекламе Центра по сертификации и экспертизе, которая размещалась на сервисе «Яндекс.Директ».