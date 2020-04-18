«Будут этим пугать»: телеведущий об отказе главы ЦБ от «вертолётных денег»

https://static.news.ru/photo/dc0ae88e-819d-11ea-be9c-fa163e074e61_660.jpg Эльвира Набиуллина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Журналист Юрий Пронько прокомментировал заявление главы Банка России Эльвиры Набиуллиной о раздаче гражданам «денег с вертолёта». Он объяснил, почему регулятору проще использовать так называемую программу количественного смягчения, чем адресную помощь семьям.

В эфире программы «Царьград. Главное» Пронько сначала объяснил , что такое «вертолётные деньги». Он пояснил, что такие денежные средства государство отправляет сразу на счета граждан или снижает налоги для всех домохозяйств. В любом случае в итоге у населения оказывается большее количество денег на руках.

Как отметил Пронько, конечная цель таких мер — увеличить потребительский спрос и расходы, повысить широкую экономическую активность, что приводит к восстановлению экономики.

Это альтернатива количественному смягчению, когда Центробанки заливают экономику деньгами через фондовый рынок, выкуп долговых инструментов, через покупку плохих активов, — пояснил ведущий.

При этом, как отметил Пронько, в первом случае роль регулятора резко снижается, а во втором, на оборот растёт. Чиновники, продолжил журналист, всячески запугивают россиян тем, что если «вертолётные деньги» раздадут, то случится дефолт, как в в 90-х, но, по мнению телеведущего — это неправда.

Вас будут этим пугать. Говорить, что программы количественного смягчения безопаснее, ведь бабки в таком случае получают банки, которые потом плюют на указ правительства и президента оказывать поддержку людям и бизнесу. Но любой экономист знает, что при программе количественного смягчения создаётся так называемый денежный навес, и он уже тяжелеет, рано или поздно он рухнет. Станет ли COVID-19 поводом, чтобы бабахнуть?, — задался вопросом Пронько.

Сам термин «деньги с вертолёта» родился из работы американского экономиста 1969 года. Он тогда сравнил прямые выплаты государством всему населению с разбрасыванием купюр с вертолёта. К такой мере сейчас прибегли многие страны, чтобы поддержать своё население, вынужденное сидеть дома.

Как писал NEWS.ru, в пятницу Набиуллина оценила идею раздавать населению "вертолётные деньги". Прямые выплаты населению как адресная поддержка нужны, но раздача таких средств как инструмент денежно-кредитной политики в России неактуальна, заявила глава Банка России.