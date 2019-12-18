https://static.news.ru/photo/91794f90-2275-11ea-861a-fa163e074e61_660.jpg Бернард Луни Фото: bp.com

Будущий глава транснациональной нефтегазовой компании British Petroleum (BP) Бернард Луни не собирается занимать место в совете директоров «Роснефти» сразу по вступлении в должность.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомлённый источник в российской компании. По его информации, Луни заключил соглашение с действующим главой BP Бобом Дадли, что тот останется в совете директоров «Роснефти» после ухода с поста. Неназванный представитель российской стороны отметил, что решение принято в связи с тем, что «отношения между BP и Москвой очень сложные».

Дадли уйдёт в отставку 31 марта 2020 года. Он был главой компании в течение девяти лет.

Как ранее передавал NEWS.ru, «Роснефть» намерена учесть интересы акционеров при возмещении ущерба от потерь, связанных с передачей загрязнённого сырья по нефтепроводу «Дружба».