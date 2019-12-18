Будущий глава транснациональной нефтегазовой компании British Petroleum (BP) Бернард Луни не собирается занимать место в совете директоров «Роснефти» сразу по вступлении в должность.
Об этом
Дадли уйдёт в отставку 31 марта 2020 года. Он был главой компании в течение девяти лет.
Как ранее передавал NEWS.ru, «Роснефть» намерена учесть интересы акционеров при возмещении ущерба от потерь, связанных с передачей загрязнённого сырья по нефтепроводу «Дружба».
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