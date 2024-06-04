«Будет не лишней»: экономист оценил выгоду от вступления Турции в БРИКС Экономист Беляев: Турция не будет лишней в БРИКС

Фото: Altan Gocher/ZUMAPRESS/Global Look Press

В случае присоединения к международной организации БРИКС Турция точно не будет там лишней, уверен экономист и финансовый аналитик Михаил Беляев. В разговоре с NEWS.ru эксперт отметил, что страна вольется в быстрорастущий рынок. По его словам, Турция — это индустриально развитая страна с хорошими аграрными перспективами.

Турция вольется в рынок, который имеет более высокие темпы роста. Этот рост задают Китай, Индия, Индонезия. Поэтому интерес Турции понятен. С точки зрения остальных участников БРИКС Турция точно будет не лишней. Это огромная страна, несмотря на большие и серьезные трудности. Это индустриально развитая страна с хорошими аграрными перспективами, — пояснил Беляев.

Эксперт подчеркнул, что все рассуждения о вступлении в БРИКС укладываются в общую тенденцию развития экономики. По его словам, мир перестает быть однополярным, а у Востока есть ясные перспективы дальнейшего развития. При этом он добавил, что организация пока существует как клуб по интересам: там нет устава и учредительных документов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что БРИКС вряд ли может в полной мере удовлетворить интерес всех стран, которые желают присоединиться к организации. Но, по его словам, БРИКС приветствует контакты с заинтересованными государствами.