«Будем возить платёжки в чемоданах»: Силуанов пошутил о санкциях Запада

Россия подготовлена к возможному введению жёстких экономических санкций со стороны Запада, таких, как ограничение на доступ банков к системе SWIFT или запрет на долларовые транзакции, заявил глава Минфина Антон Силуанов, передаёт РБК. При этом, он отметил, ссылаясь на сообщения западных СМИ, что вопрос об отключении банков от SWIFT пока откладывается, и «здравый смысл побеждает».

По словам министра, если санкции всё же применят, Россия перейдёт на другие инструменты передачи финансовой информации, в частности, на Систему передачи финансовых сообщений (СПФС) или телетайп.

[Или] будем возить платёжки в чемоданах (утрирую), — пошутил Силуанов.

Он добавил, что в случае блокировки российских банков и их активов важны указания на конкретные финансовые организации.

Понятно, что мы обеспечим все депозиты, все расчёты с нашими вкладчиками, в том числе валютными, в этих банках. Для этого у нас достаточно валютной ликвидности, валютных резервов, — заверил министр.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на представителя администрации президента Франции сообщило, что Запад обсуждает санкции, которые бы ограничили доступ России к международной межбанковской системе SWIFT в случае агрессии против Украины. Источник отметил, что необходимо проявлять осторожность, чтобы не увеличивать разрыв между Россией и Европой.

До этого сообщалось, что США и Европа решили не отключать Россию от SWIFT в случае гипотетической войны с Украиной. Очередной пакет санкций Вашингтона и Брюсселя включает меры против крупных банков, экспорта компонентов для производства в сфере обороны и технологий и ограничения против «конкретных российских олигархов».