«Придётся экономить»: Молдавия закупит у России вдвое меньше газа

На предстоящий апрель компания АО Moldovagaz забронировала у «Газпрома» вдвое меньше голубого топлива, чем в марте. Об этом пишет EADaily со ссылкой на заявление вице-премьера Молдавии Андрея Спыну. Он отметил, что теперь энергоресурсы придётся использовать экономнее.

В апреле потребление будет падать. В то же время придётся экономить. Мы должны будем экономить, чтобы высокая временная цена на газ из-за ситуации на Украине не сказалась на гражданах, — уточнил вице-премьер.

По словам Спыну, пока трудно прогнозировать стоимость газа в апреле, но вырастет она однозначно. При этом он заверил, что даже если рост цены продолжится, тарифы для потребителей в ближайшем месяце повышаться не будут, потому что в стране накопились положительные отклонения за февраль и март.

24 марта в ходе торгов на бирже был зафиксирован очередной рост цены на газ в Европе. Она превысила отметку $1400 за 1 тыс. куб. м, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Возрастание цены происходит на фоне заявления президента РФ Владимира Путина о том, что недружественные страны будут должны производить оплату в рублях за поставки углеводородов.