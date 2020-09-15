БСК представит план по дальнейшей разработке Шахтау

https://static.news.ru/photo/4d363610-f75c-11ea-a925-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ayratayrat/wikipedia.org

Власти Башкирии получат предложения по экологическим проектам, программу ликвидации «белых морей» на горе Шахтау и дальнейшие перспективы разработки шихана ниже уровня моря. Об этом заявил гендиректор Башкирской садовой компании (БСК) Эдуард Давыдов в ходе нефтегазохимического форума в Уфе.

Горе Куштау присвоен статус памятника природы. Соответствующий указ подписал глава региона Радий Хабиров. Планируется, что Куштау будут использовать как источник сырья БСК. Компания при этом приняла решение продолжить разработку ниже уровня моря шихана Шахтау. Известняк из него завод использует ещё со времён СССР.

Пока решили безболезненно выйти до 15-18 метров [ниже уровня моря на месторождении Шахтау], это нам даст сырье до середины 2027 года. И будем прорабатывать комплекс мероприятий, вам представим на изучение, что нужно сделать, чтобы углубляться туда глубже. Как воду откачивать, как её очищать, куда её сбрасывать, какие варианты и какие последствия. К этому готовимся, — сказал Давыдов Хабирову.

Глава Башкирии в ответ заметил, что при решении уходить в глубину нужно собраться и рассмотреть ряд вопросов и пообещал «во всём подставить плечо», передаёт РИА Новости.

Два года назад БСК заявляла, что предприятие может прекратить производство после 2022 года из-за нехватки сырья. Ещё с прошлого века компания разрабатывала один из четырёх шиханов — Шахтау, но сегодня он почти совсем исчез. При этом из трёх оставшихся, для разработок подходит только гора Тратау, но и она находится в статусе природного объекта. Взамен башкирское правительство предлагало БСК начать разработку на Куштау, а для спасения оставшихся шиханов Хабиров подписал указ о создании геопарка «Торатау» с включением в его состав памятников природы республиканского значения гор Тратау и Юрактау.

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