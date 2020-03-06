https://static.news.ru/photo/4c4a51de-5fb1-11ea-bfbe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Daisuke Asauchi/AFLO/Global Look Press

Инвесторы распродают рискованные активы и перекладывают средства в более надёжные инструменты. Это можно наблюдать на фоне падения доходностей по 10-летним казначейским облигациям США на 18%. Причиной по-прежнему остаётся эпидемия коронавируса, считает директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов.

Главной причиной продолжения обвала рынка в ближайшие месяцы будут новые вспышки эпидемии. Это будет приводить к снижению макроэкономических прогнозов относительно роста мировой экономики и падению прибылей у компаний. На текущий момент сложно однозначно сказать, когда ситуация стабилизируется. Локально можно присматриваться к отдельным эмитентам. Пока в ближайшие несколько месяцев я не ожидаю восстановления рынка, — заявил он NEWS.ru.

На сегодняшний день число заболевших коронавирусной инфекцией по всему миру перевалило за 98 тысяч человек. От болезни умерли 3,3 тысячи пациентов, выздороветь удалось более чем 55 тысячам.

К распродажам на рынке приводит и информация об отказе России от новой сделки ОПЕК+, которая предполагает увеличение сокращения нефтедобычи, добавил Абрамов.

4 марта стало известно, что основные нефтедобывающие страны потеряли в совокупности около $10 млрд доходов из-за падения цен на нефть на фоне эпидемии коронавируса. 5 марта ОПЕК согласовала дополнительное сокращение добычи в рамках сделки ОПЕК+ на 1,5 млн баррелей в сутки и представила его на одобрение Москвы.

По данным источников, близких к ходу переговоров, Россия ещё до начала официальной встречи в Вене отклонила это предложение. По некоторым данным, Кремль готов лишь продлить текущие договорённости о сокращении нефтедобычи, но не увеличивать их. Если эти предположения подтвердятся, цена нефти может уйти вниз на $45 и даже на $44 за баррель, а курс рубля — упасть до 68-69 рублей за доллар и до 79-80 рублей за евро, считают финансовые аналитики, писал NEWS.ru.