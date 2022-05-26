Брокер рассказал, кто выиграет от снижения ключевой ставки до 11% Брокер Антонов: биржевые «медведи» выиграют от снижения ключевой ставки до 11%

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Снижение Центробанком ключевой ставки до 11% окажет «моральную поддержку» игрокам на бирже, которые попробуют «просадить» курс рубля, заявил руководитель отдела инвестиционного консультирования «Алор Брокер» Алексей Антонов. По его словам, от такого решения больше всего выиграют «медведи» — трейдеры, которые продают ценные активы, прогнозируя снижение их стоимости, пишет EADaily.

Снижение ставки окажет моральную поддержку рублевым «медведям», которые попробуют просадить рубль, тем более что вчера был пройден пик налогового периода, — подчеркнул Антонов.

Центробанк России принял решение снизить ключевую ставку с 14% до 11% годовых с 27 мая. По данным регулятора, за последние недели цены стали медленнее расти, а также благодаря обменному курсу рубля ослабилось инфляционное давление на экономику страны.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что диапазон ключевой ставки в 2022 году сохраняется на уровне 12,5–14%. Доктор экономических наук Денис Домащенко заявил, что укрепление рубля и выcокие цены на нефть временно сдерживают инфляцию, но доминирование нефтегaзового сектора при сильном рубле может быть опасно «голландской бoлезнью».